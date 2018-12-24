Праздничную атмосферу омрачит дождь? Читайте прогноз погоды на завтра

Около полуночи ветер переменных направлений 1-6 м/сек, после полуночи юго-западный и южный ветер 2-8, на побережье 5-11, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 4-9, при длительных прояснениях до 12 градусов мороза, к утру температура воздуха повысится.

Днем ожидается облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега распространятся по всей территории страны, местами метель, по регионам осадки перейдут в дождь, на западе страны и в Центральной Эстонии вероятна гололедица. Ветер юго-западный и западный 6-12, на побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха днем в Западной Эстонии от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке 2-6 градусов мороза, к вечеру температура воздуха повысится.