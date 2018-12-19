Жителей Эстонии ждет ветреный и морозный четверг
19 декабря 2018, 15:09
Находящийся над Россией антициклон меряется силами с расположенной на западе обширной областью низкого давления, по периферии которой ложбина с осадками достигнет в четверг юга Балтийского моря, и все же существенных осадков это нам не принесет. Восточный ветер станет более чувствительным и это окажет влияние на температуру комфорта.
В четверг, 20 декабря, в Эстонии ожидается облачная, без существенных осадков погода. Ветер юго-восточный 4-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/с.
Температура воздуха составит от -2 до -7 °С.