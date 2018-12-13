Пятница в Эстонии будет морозной и снежной

На погоду в Эстонии оказывает влияние расположившийся на северными странами мощный антициклон, один из центров которого находится недалеко от Осло, а другой – на юго-востоке Финляндии на границе с Карелией.
Небольшое влияние оказывает находящийся над Украиной и теряющий свою силу циклон. На границе между этими барическими образованиями создается северо-восточный ветровой поток, который несет в Эстонию холодный воздух. Над пока еще не остывшей водной поверхностью развиваются облака, которые дают осадки в основном в прибрежной зоне. Однако снегопады не будут сильными.
В пятницу, 14 декабря, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный и восточный 2-8 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до -7°С.