Пятница в Эстонии будет морозной и снежной

Небольшое влияние оказывает находящийся над Украиной и теряющий свою силу циклон. На границе между этими барическими образованиями создается северо-восточный ветровой поток, который несет в Эстонию холодный воздух. Над пока еще не остывшей водной поверхностью развиваются облака, которые дают осадки в основном в прибрежной зоне. Однако снегопады не будут сильными.