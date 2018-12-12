В Эстонии ожидается по-настоящему зимняя погода

Вероятность осадков маленькая, лишь на северном побережье побольше. Восточные ветры не очень сильные, а температурный фон начнет постепенно понижаться. Уже в четверг днем будут преобладать слабо минусовые температуры воздуха, лишь на островах и кое-где на побережье ноль или чуть выше.