Ср, 12.12.2018
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • В Эстонии ожидается по-настоящему зимняя погода

В Эстонии ожидается по-настоящему зимняя погода

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мокрый снег.

ФОТО: Kristjan Teedema

В ближайшие дни мы будем во власти антициклона, который сформировался в холодной воздушной массе над Скандинавией и расширится на Финляндию. 

Вероятность осадков маленькая, лишь на северном побережье побольше. Восточные ветры не очень сильные, а температурный фон начнет постепенно понижаться. Уже в четверг днем будут преобладать слабо минусовые температуры воздуха, лишь на островах и кое-где на побережье ноль или чуть выше.

В четверг, 13 декабря, днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Наибольшая вероятность осадков на северном побережье. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ