В Эстонии ожидается по-настоящему зимняя погода
12 декабря 2018, 15:10
В ближайшие дни мы будем во власти антициклона, который сформировался в холодной воздушной массе над Скандинавией и расширится на Финляндию.
Вероятность осадков маленькая, лишь на северном побережье побольше. Восточные ветры не очень сильные, а температурный фон начнет постепенно понижаться. Уже в четверг днем будут преобладать слабо минусовые температуры воздуха, лишь на островах и кое-где на побережье ноль или чуть выше.
В четверг, 13 декабря, днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Наибольшая вероятность осадков на северном побережье. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.