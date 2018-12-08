Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи по многим регионам дождь и мокрый снег, на востоке страны возможен снег, после полуночи осадков станет меньше. Местами гололедица и туман. Ветер южных направлений, 5-10, на побережье порывами до 14 м/с, около полуночи на островах и побережье усилится южный и юго-восточный ветер,9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дождь и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 6-11, порывами до 15, на островах и побережье 9-14, порывами 20 м/с, во второй половине дня ветер немного ослабеет. Температура воздуха днем 1-5 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается облачная погода, мокрый снег и снег, на западе страны местами дождь, местами туман и гололедица. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Днем также облачная погода, по многим регионам снег и мокрый снег, местами возможен и дождь, туман и гололедица. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до 3 градусов тепла, днем от нуля до 5 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам снег, мокрый снег, дождь, местами туман и гололедица. Ветер восточных направлений, 3-8, на северном побережье утром северо-восточный, порывами 12 м/с. Днем облачная погода, по многим регионам снег, мокрый снег, дождь, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от нуля до 4 градусов тепла.