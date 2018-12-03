ПогодаГалерея: зимний Раквере изумил своей красотойГалерея: зимний Раквере изумил своей красотойprognoz.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать3 декабря 2018, 15:35На выходных в Раквере выпал снег и в городе наступила настоящая зимняя сказка. Местные жители катаются на санях и радуются наступлению зимы. Смотрите галерею.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьгородзимараквересаниснег