Шторм в Балтийском море: ветер поднял волны высотой 12 метров
2 декабря 2018, 9:57
Последние два дня в акватории Балтийского моря, особенно в северных частях, бушевал штормовой ветер, передает Yle.
Вчера метеослужба Финляндии выпустила предупреждение о сильных волнах на северной Балтике, вокруг Аландских островов, в средней части Ботнического залива и в особенности в проливе Норра-Кваркен.
Высота самых сильных волн доходила до 12,5 метров, однако вчера уже не превышала четырех. Синоптики обещали, что к сегодняшнему дню волнение успокоится, и будут максимум полутораметровые волны.
BNS сообщает, что в сегодня в Балтийском море ожидаются волны высотой до 4,5 метра