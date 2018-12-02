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Шторм в Балтийском море: ветер поднял волны высотой 12 метров

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Волны. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Последние два дня в акватории Балтийского моря, особенно в северных частях, бушевал штормовой ветер, передает Yle.

Вчера метеослужба Финляндии выпустила предупреждение о сильных волнах на северной Балтике, вокруг Аландских островов, в средней части Ботнического залива и в особенности в проливе Норра-Кваркен.

Высота самых сильных волн доходила до 12,5 метров, однако вчера уже не превышала четырех. Синоптики обещали, что к сегодняшнему дню волнение успокоится, и будут максимум полутораметровые волны.

BNS сообщает, что в сегодня в Балтийском море ожидаются волны высотой до 4,5 метра

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