Шторм в Балтийском море: ветер поднял волны высотой 12 метров

Вчера метеослужба Финляндии выпустила предупреждение о сильных волнах на северной Балтике, вокруг Аландских островов, в средней части Ботнического залива и в особенности в проливе Норра-Кваркен.

Высота самых сильных волн доходила до 12,5 метров, однако вчера уже не превышала четырех. Синоптики обещали, что к сегодняшнему дню волнение успокоится, и будут максимум полутораметровые волны.