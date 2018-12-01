Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится снегопад, на дорогах возможна гололедица

По прогнозам, в субботу вечером в Выруском и Валгаском уездах начнется снегопад. Зона осадков поздним вечером и ночью распространится через Центральную и Восточную Эстонию в северном направлении, а также на территорию Ида- и Ляэне-Вирумаа. Температура воздуха повсеместно будет ниже нулевой отметки.

В субботу во второй половине дня покрытие основных дорог в Эстонии было преимущественно сухим.