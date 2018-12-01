Сб, 1.12.2018
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Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится снегопад, на дорогах возможна гололедица

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Снегопад

ФОТО: Aivar Aotäht

Начинающийся в субботу вечером снегопад продолжится в течение ночи в воскресенье, заснеженные дороги местами могут быть скользкими.

По прогнозам, в субботу вечером в Выруском и Валгаском уездах начнется снегопад. Зона осадков поздним вечером и ночью распространится через Центральную и Восточную Эстонию в северном направлении, а также на территорию Ида- и Ляэне-Вирумаа. Температура воздуха повсеместно будет ниже нулевой отметки.

В субботу во второй половине дня покрытие основных дорог в Эстонии было преимущественно сухим.

Департамент шоссейных дорог напомнил водителям, что скорость движения надо выбирать в соответствии с погодными и дорожными условиями, а указанная на дорожных знаках максимально разрешенная скорость не является обязательной, можно ехать и медленнее.

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