Фото и видео: штормовой ветер поднял в Пярну песчаную бурю
30 ноября 2018, 14:49
Сильный южный ветер поднял песок с пярнуского пляжа и разнес его по городу.
Порывами на побережье ветер достигает 23 м/с, что привело к настоящей песчанной буре на пярнуском пляже, передает Pärnu Postimees.
Согласно прогнозам синоптиков, сильный южный и юго-восточный ветра ожидаются до воскресенья.
В ночь на субботу порывы ветра будут достигать 20 м/с, а днем – до 18 м/с. В воскресенье ветер немного успокоится, порывами будет достигать 15 м/с.