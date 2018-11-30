Фото и видео: штормовой ветер поднял в Пярну песчаную бурю

Порывами на побережье ветер достигает 23 м/с, что привело к настоящей песчанной буре на пярнуском пляже, передает Pärnu Postimees .

В ночь на субботу порывы ветра будут достигать 20 м/с, а днем – до 18 м/с. В воскресенье ветер немного успокоится, порывами будет достигать 15 м/с.