Пт, 30.11.2018
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  • Фото и видео: штормовой ветер поднял в Пярну песчаную бурю

Фото и видео: штормовой ветер поднял в Пярну песчаную бурю

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Сильный южный ветер поднял песок с пярнуского пляжа и разнес его по городу.

Порывами на побережье ветер достигает 23 м/с, что привело к настоящей песчанной буре на пярнуском пляже, передает Pärnu Postimees.

Согласно прогнозам синоптиков, сильный южный и юго-восточный ветра ожидаются до воскресенья.

В ночь на субботу порывы ветра будут достигать 20 м/с, а днем – до 18 м/с. В воскресенье ветер немного успокоится, порывами будет достигать 15 м/с.

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