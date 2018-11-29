Синоптики предупреждают: на Эстонию обрушится штормовой ветер
29 ноября 2018, 14:26
Западная периферия российского антициклона достигает Прибалтики и удерживает здесь сухую погоду. В то же время над Северной Атлантикой господствует обширная область низкого давления.
Балтика останется в пограничной зоне противостояния этих двух атмосферных образований, где очень сильный южный, юго-западный ветер.
В пятницу, 30 ноября, днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывы до 15, на островах и побережье 11-16, порывы до 23 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.