На завтра синоптики обещают штормовой ветер

Под влиянием антициклона погода у нас останется без осадков, но Балтика будет в пограничной зоне между двумя этими атмосферными образованиями, где очень сильный южный ветер. Порывы ветра будут достигать в континентальной части 15, на побережье более 20 м/с. Температура воздуха останется в минусовом диапазоне, а штормовой ветер еще усилит дискомфорт и ощушение холода.