На завтра синоптики обещают штормовой ветер
28 ноября 2018, 15:11
Мощный циклон, перемещаясь с Британских островов на Норвежское море, отодвигает антициклон из Прибалтики на Россию.
Под влиянием антициклона погода у нас останется без осадков, но Балтика будет в пограничной зоне между двумя этими атмосферными образованиями, где очень сильный южный ветер. Порывы ветра будут достигать в континентальной части 15, на побережье более 20 м/с. Температура воздуха останется в минусовом диапазоне, а штормовой ветер еще усилит дискомфорт и ощушение холода.
В четверг (29.11) днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный, южный ветер усилится 6-11, порывы до 15, на островах и побережье 9-16, порывы 20-23 м/с. Температура воздуха -1..-7, на побережье островов до +2°С.