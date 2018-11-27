НАСА показало видео приземления миссии на Марс

Модуль отправил на Землю первый снимок с поверхности Марса, фото появилось на экране в центре управления полетов НАСА.

Посадке аппарата массой 385 килограммов предшествовало торможение в марсианской атмосфере, которое началось на расстоянии около 125 километров от поверхности планеты. Снижение аппарата в газовой оболочке небесного тела заняло примерно 6,5 минуты. Раскрытие парашюта диаметром 11,88 метра произошло на расстоянии 12 километров от поверхности планеты. За 15 секунд до касания аппарат выпустил опоры и опустился на поверхность со скоростью около 8 километров в час.