И дождь, и снег: узнайте, какая погода будет в Эстонии завтра
24 ноября 2018, 13:42
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/сек, на побережье северо-западный и северный до 8 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, на побережье местами от -2 до 2 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам небольшой снег и мокрый снег, на побережье дождь. Ветер на континентальной части страны северо-западный и северный, 2-7 м/сек, на островах и побережье северо-западный и северный до 10 м/сек. Температура воздуха днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.