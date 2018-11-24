И дождь, и снег: узнайте, какая погода будет в Эстонии завтра

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам небольшой снег и мокрый снег, на побережье дождь. Ветер на континентальной части страны северо-западный и северный, 2-7 м/сек, на островах и побережье северо-западный и северный до 10 м/сек. Температура воздуха днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.