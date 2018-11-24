Сб, 24.11.2018
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И дождь, и снег: узнайте, какая погода будет в Эстонии завтра

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Слякоть. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marianne Loorents

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/сек, на побережье северо-западный и северный до 8 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, на побережье местами от -2 до 2 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам небольшой снег и мокрый снег, на побережье дождь. Ветер на континентальной части страны северо-западный и северный, 2-7 м/сек, на островах и побережье северо-западный и северный до 10 м/сек. Температура воздуха днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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