Эстонию ждет мокрая и снежная суббота

Мощный циклон, перемещаясь через Белое море на северо-запад России, заденет и Эстонию, неся сюда небольшие осадки, которые могут быть во всех фазах. Во второй половине субботнего дня, начиная с севера, осадки прекратятся, ветер стихнет и перейдет к северному.
Ночь на воскресенье будет уже морозной от -2 до -6 градусов, последний день недели вновь с небольшими осадками и температурой воздуха близкой к нулю.
В субботу, 24 ноября, в первой половине дня в Эстонии будет облачно. Во многих местах небольшой снег, мокрый снег или дождь. Во второй половине дня, начиная с севера, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер станет северо-западным, северным 3-8, на побережье порывы до 12 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до +3, на побережье до +5°С.