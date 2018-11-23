Пт, 23.11.2018
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Эстонию ждет мокрая и снежная суббота

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Мокрый снег.

ФОТО: Küllike Rooväli / Postimees.

Мощный циклон, перемещаясь через Белое море на северо-запад России, заденет и Эстонию, неся сюда небольшие осадки, которые могут быть во всех фазах. Во второй половине субботнего дня, начиная с севера, осадки прекратятся, ветер стихнет и перейдет к северному.

Ночь на воскресенье будет уже морозной от -2 до -6 градусов, последний день недели вновь с небольшими осадками и температурой воздуха близкой к нулю.

В субботу, 24 ноября, в первой половине дня в Эстонии будет облачно. Во многих местах небольшой снег, мокрый снег или дождь. Во второй половине дня, начиная с севера, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер станет северо-западным, северным 3-8, на побережье порывы до 12 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до +3, на побережье до +5°С.

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