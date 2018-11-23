Эстонию ждет мокрая и снежная суббота

Мощный циклон, перемещаясь через Белое море на северо-запад России, заденет и Эстонию, неся сюда небольшие осадки, которые могут быть во всех фазах. Во второй половине субботнего дня, начиная с севера, осадки прекратятся, ветер стихнет и перейдет к северному.