Легкий мороз и солнце: на следующей неделе погода в Эстонии будет резко меняться

В ночь на понедельник облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-11, на островах и побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 4-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8, после полуночи переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер переменных, во второй половине преимущественно западных направлений, 2-7 м/сек. На северном побережье ветер северо-западный и северный, 5-10, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.