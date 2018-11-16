Синоптики предупредили о похолодании в Эстонии

Ложбина низкого давления будет перемещаться в субботу через Финляндию на юго-восток и заденет Эстонию. Много осадков она нам не принесет, но на смену теплому юго-западному ветру придет более холодный северо-западный, а в дальнейшем и северный ветер. Температурный фон начнет постепенно понижаться, погода останется ветреной и со сравнительно маленькой вероятностью осадков.