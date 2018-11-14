Синоптики обещают теплый и дождливый четверг

Очередной осенний циклон достиг северной части Скандинавии и в своей южной части принес на Балтийское море новую порцию тепла. Под воздействием циклона усилится ветер в прибрежных районах Эстонии, однако плотные дождевые облака на этот раз останутся далеко на севере.