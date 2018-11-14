Синоптики обещают теплый и дождливый четверг
14 ноября 2018, 13:08
В ноябре среднесуточная температура остается выше нормы и завтрашний день не принесет значительных изменений.
Очередной осенний циклон достиг северной части Скандинавии и в своей южной части принес на Балтийское море новую порцию тепла. Под воздействием циклона усилится ветер в прибрежных районах Эстонии, однако плотные дождевые облака на этот раз останутся далеко на севере.
В четверг, 15 ноября, днем в Эстонии будет облачно с прояснениями, в первой половине дня местами сохранится туман и морось. Ветер юго-западный и южный 2-7 м/с, на островах и побережье 4-9, порывами до 13 м/с.
Температура воздуха составит 4-8°С.