Новая неделя в Эстонии начнется с дождей и мокрого снега

В ночь на понедельник в Эстонии облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 1..6°С.
В понедельник днем в Эстонии облачная погода. Зона дождей распространится по всей Эстонии, в восточных уездах возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 6-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Вечером ветер немного ослабеет и на западе Эстонии перейдет к юго-западному. Температура воздуха 2..6, на островах до 9°С.
В районе Чудского озера в ночь на понедельник ветер юго-восточный 8-11, порывы до 14 м/с. Высота волны 1-1,5 м. Без существенных осадков. Видимость умеренная. Температура воздуха 3..4°C.
В понедельник днем в Причудье ветер юго-восточный 8-11, порывы до 14 м/с. Высота волны 1-1,5 м. Дождь, возможен мокрый снег. Видимость умеренная. Температура воздуха 3..4°C.