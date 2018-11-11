Вс, 11.11.2018
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  • Новая неделя в Эстонии начнется с дождей и мокрого снега

Новая неделя в Эстонии начнется с дождей и мокрого снега

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Lörts.

ФОТО: Liis Treimann

В ночь на понедельник в Эстонии облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 1..6°С.

В понедельник днем в Эстонии облачная погода. Зона дождей распространится по всей Эстонии, в восточных уездах возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 6-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Вечером ветер немного ослабеет и на западе Эстонии перейдет к юго-западному. Температура воздуха 2..6, на островах до 9°С.

В районе Чудского озера в ночь на понедельник ветер юго-восточный 8-11, порывы до 14 м/с. Высота волны 1-1,5 м. Без существенных осадков. Видимость умеренная. Температура воздуха 3..4°C.

В понедельник днем в Причудье ветер юго-восточный 8-11, порывы до 14 м/с. Высота волны 1-1,5 м. Дождь, возможен мокрый снег. Видимость умеренная. Температура воздуха 3..4°C.

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