Новая неделя в Эстонии начнется с дождей и мокрого снега

В понедельник днем в Эстонии облачная погода. Зона дождей распространится по всей Эстонии, в восточных уездах возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 6-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Вечером ветер немного ослабеет и на западе Эстонии перейдет к юго-западному. Температура воздуха 2..6, на островах до 9°С.