Пт, 9.11.2018
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Синоптики о погоде на выходных: Эстония окажется на границе между циклоном и антициклоном

Синоптики о погоде на выходных: Эстония окажется на границе между циклоном и антициклоном

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Tuleb tuuline ja vihmane ilm.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Эстония останется на границе противостояния двух огромных атмосферных систем. Над севером России усиливается антициклон, в тоже самое время над Западной Европой углубляется обширная область низкого давления. 

Погода у нас станет более ветреная, но-по прежнему облачная, с высокой вероятностью небольших дождей и теплая. Температура воздуха кое-где будет достигать +8°C.

В субботу, 10 ноября, днем в основном облачно. Во многих местах дождь, утром кое-где сохранится туман. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 4-8°C.

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 6-12, на побережье порывами 17 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7, днем 3-7 градусов тепла.

Читать также

u0410u043au0442u0443u0430u043bu044cu043du043e

НАВЕРХ