Синоптики о погоде на выходных: Эстония окажется на границе между циклоном и антициклоном

Погода у нас станет более ветреная, но-по прежнему облачная, с высокой вероятностью небольших дождей и теплая. Температура воздуха кое-где будет достигать +8°C.

В субботу, 10 ноября, днем в основном облачно. Во многих местах дождь, утром кое-где сохранится туман. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 4-8°C.