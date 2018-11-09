Синоптики о погоде на выходных: Эстония окажется на границе между циклоном и антициклоном

Эстония останется на границе противостояния двух огромных атмосферных систем. Над севером России усиливается антициклон, в тоже самое время над Западной Европой углубляется обширная область низкого давления.
Погода у нас станет более ветреная, но-по прежнему облачная, с высокой вероятностью небольших дождей и теплая. Температура воздуха кое-где будет достигать +8°C.
В субботу, 10 ноября, днем в основном облачно. Во многих местах дождь, утром кое-где сохранится туман. Во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 4-8°C.
В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 6-12, на побережье порывами 17 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7, днем 3-7 градусов тепла.