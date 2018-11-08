На следующей неделе в Эстонии ожидаются заморозки

В ночь на субботу ожидается облачная погода, по регионам небольшой дождь, туман. Ветер юго-восточный, 3-8, на побережье до 11 м/сек. Днем ожидается облачная погода, по регионам небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7, на побережье до 9 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается облачная погода, на западе страны местами небольшие дожди. Местами гололед. Ветер юго-восточный, 6-11, на побережье порывами до 17 м/сек. Днем ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, на островах дожди. Ветер юго-восточный, 6-11, на побережье порывами до 17 м/сек, к вечеру ослабеет. Температура воздуха ночью от- 2 до +2, на островах до 5 градусов тепла, днем от -1 до +2, на островах до 5 градусов тепла.