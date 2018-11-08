Тепло и туманно: синоптики рассказали о погоде на завтра
8 ноября 2018, 14:30
По данным службы погоды, в ночь на пятницу ожидается облачная погода, по многим регионам моросящие дожди и туман или дымка. Ветер восточный и юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла.
Днем также будет облачно, по многим регионам моросящие дожди и туман или дымка. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8, на северном побережье и у Рижского зхалива вечером до 11 м/с. Температура воздуха днем 5-9 градусов тепла.