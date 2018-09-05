На Урале сильное землетрясение: жители рассказали о треснувших домах и провалившихся улицах

Жители Уфы не смогли дозвониться до экстренных служб - звонки сбрасывались

ГУ МЧС по Башкирии сообщает, что на территории республики в течение незначительного времени происходили подземные толчки. Землетрясение не привело к нарушению электро- и газоснабжения, а также к сбоям в подаче воды. "Погибших, пострадавших нет", - уточнили в ведомстве. Подземные толчки наблюдались в Белорецком, Салаватском районах республики и в Уфе. Объявлен сбор оперативного штаба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Как сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на пользователей соцсетей, напуганные землетрясением жители столицы республики Уфы пытались дозвониться в МЧС по номеру 112, но не смогли этого сделать - звонки постоянно сбрасывались.

"Живем на 7 этаже. Была идеальная тишина, и было слышно, как шатается дом. Качались вещи, висевшие в ванне на сушилке! Шаталась даже сумка, которая висела на ручке двери. Пытались позвонить в МЧС на номер 112, но эти товарищи включали нам музыку три раза, по 35 и по 50 секунд, и звонок сбрасывался. Вот такие у нас службы", - написал интернет-пользователь Георгий.

"У нас дом шатался в четыре утра и посуда гремела на кухне. Мы с мужем от этого проснулись. Страшно очень… МЧС звонки сбрасывает", - рассказала Светлана.

"Всей семьей эвакуировались. Телефон 112 не отвечал. В других службах 101,102, никаких рекомендаций и комментариев по действиям не дали. По радио тоже ничего. Спустя полтора часа вернулись в квартиру", - сообщил Александр.

Между тем издание опубликовало скрин с текстом смс-сообщения от регионального МЧС с призывом быть внимательными и осторожными из-за подземных толчков. В извещении указан другой номер телефона - 101.

В МЧС по республике Башкортостан Znak.com пояснили, что номер телефона 112 не относится к их ведомству и является федеральным центром обработки вызовов экстренных оперативных служб.

Землетрясение было максимально сильным для региона

Землетрясение, произошедшее в ночь на среду в Челябинской области, было максимально сильным для Урала, более серьезные подземные толчки в этом регионе маловероятны, сообщил "Интерфаксу" заместитель заведующего кафедрой геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях Уральского государственного горного университета Стэфан Паняк.

"Относительно крупные землетрясения бывают на Урале раз в столетие или даже реже. Если нынешнее землетрясение действительно было магнитудой 5,5 по шкале Рихтера, то это почти максимально возможное для Урала. Здесь никогда не было разрушительных землетрясений. Можно сказать с уверенностью, что их и не будет", - отметил ученый.

В свою очередь старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Александр Гуляев также сообщил "Интерфаксу", что разрушительные землетрясения на Урале невозможны - максимально сильное может быть порядка семи баллов.

Эксперты считают, что ожидать повторения толчков в горной зоне Урала в ближайшее время не стоит, отмечает портал "Первый областной". "Здесь редко наблюдается афтершок, поэтому ждать новых толчков не стоит. Урал - это слабый сейсмический район, сильные события здесь случаются редко", - рассказал журналистам кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук Аркадий Овчаренко.