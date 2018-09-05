На Урале сильное землетрясение: жители рассказали о треснувших домах и провалившихся улицах

В районе Уральских гор в среду, 5 сентября, произошло землетрясение. По данным Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы в 03:58 по местному времени (01:58 по Эстонии). Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района Челябинской области. Очаг залегал на глубине десяти километров. Магнитуда землетрясения составила 5,6, говорится в сообщении. По словам ученых, землетрясение было максимально сильным для региона.
Подземные толчки ощущались в Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии. В Катав-Ивановске, в котором из-за землетрясения образовались трещины в нескольких домах, введен режим чрезвычайной ситуации, передает Newsru.com.
По сведениям управления МЧС по Челябинской области, погибших и пострадавших нет. На производство предприятий землетрясение не повлияло, указали в ведомстве.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,5. Оно произошло в 7 км северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы. Толчки ощущались в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и Магнитогорске, передает Ura.ru.
Специальные рабочие группы проверят социально значимые объекты, а также объекты инфраструктуры и жилые дома в районе подземных толчков. Кроме того, они свяжутся с коллегами из Башкирии, где также зафиксирована сейсмическая активность, сообщили в МЧС.
Тем временем пользователи соцсетей делятся впечатлениями. Как пишет председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева на своей странице "ВКонтакте", из-за землетрясения в городе треснул двухэтажный дом. По ее словам, трещины есть и в стенах центральной больницы. "Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло", - сообщила она. В общей сложности женщина насчитала 11 толчков.
"Было такое чувство, что произошел взрыв, сопровождающийся тупым грохотом", - отметила Федосеева. "Кровать как будто кто-то сильно качал в несколько рук. Сувениры на тумбочках и зеркальной полке звенели, некоторые попадали. За окном сильно воют собаки", - написала чиновница. По ее словам, люди в недоумении выбежали на улицу. "В Уфе, как пишет в личку один из блогеров, тоже трясло - провалилась земля и асфальт на одной из центральных улиц", - добавила она, напомнив, что 6 октября 2006 года в Катав-Ивановске произошло землетрясение магнитудой 4.
Как рассказали жители Челябинской области, стены домов тряслись, с них обваливалась штукатурка, передает "Первый областной". В соцсетях появились первые видео.
Жители горнозаводской зоны Южного Урала рассказывают, что ночью они проснулись от сильных толчков. "Землетрясение было в 4 утра. Я живу на 9 этаже, в это время был дома. От неожиданности проснулся. Трясло секунды три. По ощущениям, было примерно четыре толчка. Дома выпали из шкафов все вещи, упала посуда. Народ в панике, у людей стены в квартирах в трещинах, в больнице эвакуация, потолок осыпался", - сообщил сайту "Первый областной" житель Катав-Ивановского района Дмитрий Мышко.
О землетрясении сообщают и из Челябинска. "У нас попугаи по клетке метались и успокоиться не могли. Я проснулась в 4 часа от шума птиц, и словно по дому бежало стадо диких лошадей. Диван сильно трясло, дрожь по всему телу", - написала в соцсети жительница южноуральской столицы, которую цитирует Ura.ru. "Толчки были не больше минуты, дверка шкафа купе ездила самостоятельно, очень напугалась", - пишает еще одна челябинка. "Дубовая огромная тяжелая кровать с места сошла на полметра", - в ужасе сообщает другой южноуралец.
Больницу в Катав-Ивановске эвакуировали. Отменили занятия в школах
Больницу в городе Катав-Ивановске экстренно эвакуировали утром в среду после землетрясения. Об этом ТАСС сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. По его словам, на здании лечебного заведения обнаружили трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов.
По данным министра, 50-километровый радиус толчков землетрясения задел три муниципалитета: Катав-Ивановский и Ашинский районы, а также Усть-Катав. В этой зоне оказались 17 населенных пунктов.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оценить последствия землетрясения. В случае необходимости пострадавшим гражданам будет оказана помощь, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.
В настоящее время созданы и работают 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов. Сообщений о пострадавших не поступало.
По сведениям портала "Первый областной", занятия в некоторых школах Катав-Ивановска в среду отменены. Здания учебных заведений проверят на целостность.
В Катав-Ивановске введен режим ЧС
В Катав-Ивановске введен режим ЧС. Об этом на своей в Facebook сообщила председатель городского собрания депутатов Галина Федосеева.
"В моем рабочем кабине все попадало с угловой полки - сувениры, книги. С потолка насыпалось строительной пыли и песка на мебель, на стенах покосились городские атрибуты. 5 сентября, в 4:00, главе города пришлось бежать в здание, потому как сработала охранная сигнализация", - написала она.
По словам Федосеевой, режим ЧС был введен в 9 часов утра, в муниципалитете создана комиссия по чрезвычайным ситуациям.
"Комиссия будет объезжать и обследовать объекты, которые пострадали при землетрясении. В Единую диспетчерскую службу поступило очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены в жилищах, с потолков отвалилась штукатурка. В пятиэтажках на улице Степана Разина образовались трещины, в Стройгородке в домах - та же беда. Особенно - в третьем, ширина трещин - 2-3 сантиметра", - сообщила чиновница, отметив, что из 36 объектов управления образования пострадали 12.
По данным Федосееваой, в 10:36 по местному времени произошел еще один довольно сильный подземный толчок.
"Дом ощутимо колебался": толчки почувствовали и в Копейске Челябинской области
Почувствовали подземные толчки и в Копейске Челябинской области. Как рассказал местный житель Семен Богачев газете "Копейский рабочий", он и его жена проснулись ночью из-за того, что качался дом.
По словам мужчины, около 4 часов утра они проснулись от странного ощущения, словно ехали в поезде.
"Дом ощутимо колебался. Раз мы ощущали это оба, значит, не показалось. Мы вышли во двор, осмотрелись. Все было спокойно, никаких разрушений не было. Вскоре подземные толчки прекратились. Но мы так и не смогли уснуть, до утра обсуждая происшествие. Все гадали, что это может быть. Ведь мы живем не в сейсмоактивной зоне. А потом в новостях прочитали о том, что на Урале действительно произошло землетрясение", - рассказал Богачев.
Жители Уфы не смогли дозвониться до экстренных служб - звонки сбрасывались
ГУ МЧС по Башкирии сообщает, что на территории республики в течение незначительного времени происходили подземные толчки. Землетрясение не привело к нарушению электро- и газоснабжения, а также к сбоям в подаче воды. "Погибших, пострадавших нет", - уточнили в ведомстве. Подземные толчки наблюдались в Белорецком, Салаватском районах республики и в Уфе. Объявлен сбор оперативного штаба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Как сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на пользователей соцсетей, напуганные землетрясением жители столицы республики Уфы пытались дозвониться в МЧС по номеру 112, но не смогли этого сделать - звонки постоянно сбрасывались.
"Живем на 7 этаже. Была идеальная тишина, и было слышно, как шатается дом. Качались вещи, висевшие в ванне на сушилке! Шаталась даже сумка, которая висела на ручке двери. Пытались позвонить в МЧС на номер 112, но эти товарищи включали нам музыку три раза, по 35 и по 50 секунд, и звонок сбрасывался. Вот такие у нас службы", - написал интернет-пользователь Георгий.
"У нас дом шатался в четыре утра и посуда гремела на кухне. Мы с мужем от этого проснулись. Страшно очень… МЧС звонки сбрасывает", - рассказала Светлана.
"Всей семьей эвакуировались. Телефон 112 не отвечал. В других службах 101,102, никаких рекомендаций и комментариев по действиям не дали. По радио тоже ничего. Спустя полтора часа вернулись в квартиру", - сообщил Александр.
Между тем издание опубликовало скрин с текстом смс-сообщения от регионального МЧС с призывом быть внимательными и осторожными из-за подземных толчков. В извещении указан другой номер телефона - 101.
В МЧС по республике Башкортостан Znak.com пояснили, что номер телефона 112 не относится к их ведомству и является федеральным центром обработки вызовов экстренных оперативных служб.
Землетрясение было максимально сильным для региона
Землетрясение, произошедшее в ночь на среду в Челябинской области, было максимально сильным для Урала, более серьезные подземные толчки в этом регионе маловероятны, сообщил "Интерфаксу" заместитель заведующего кафедрой геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях Уральского государственного горного университета Стэфан Паняк.
"Относительно крупные землетрясения бывают на Урале раз в столетие или даже реже. Если нынешнее землетрясение действительно было магнитудой 5,5 по шкале Рихтера, то это почти максимально возможное для Урала. Здесь никогда не было разрушительных землетрясений. Можно сказать с уверенностью, что их и не будет", - отметил ученый.
В свою очередь старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Александр Гуляев также сообщил "Интерфаксу", что разрушительные землетрясения на Урале невозможны - максимально сильное может быть порядка семи баллов.
Эксперты считают, что ожидать повторения толчков в горной зоне Урала в ближайшее время не стоит, отмечает портал "Первый областной". "Здесь редко наблюдается афтершок, поэтому ждать новых толчков не стоит. Урал - это слабый сейсмический район, сильные события здесь случаются редко", - рассказал журналистам кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук Аркадий Овчаренко.
Самое крупное на Урале землетрясение, магнитуда которого составила 6, произошло 17 августа 1914 года в районе Первоуральска.