Синоптики: лето было жарким, но не рекордным

Хотя нынешнее лето было теплее и солнечнее среднестатистического и с меньшим количеством осадков, по данным службы погоды рекордным по температуре воздуха, количеству солнечных часов и осадков рекордным в истории оно все-таки не стало.
Средняя температура воздуха нынешним летом составляла 17,8 градуса при норме 16 градусов, сообщило агентство окружающей среды, отметив, что таким же, например, было лето 1972. Однако нынешним летом отмечались любопытные показатели: 29 июля на аэрологической станции Таллиннг-Харку была отмечена максимальная температура воздуха этого лета — 34,2 градуса, а самая низкая температура этого лета была 7 июля в Вяйкен-Маарья: -0,1 градуса.
Суше всего лето было в Кунда, где выпало только 85 мм осадков при норме 220 мм. Самым дождливым лето было в Выру: 222 мм, хотя норма выше - 249 мм.
Самым солнечным было лето в Роомассааре, где солнце светило в общей сложности 1028,8 часа. Самый сильный ветер в 27,4 м/сек также был отмечен в Роомассааре 19 июня. А в Тарту солнца было меньше всего только 756,8 часа.
Июнь был самым прохладным из летних месяцев, средняя температура воздуха составила 15 градусов. Июль со средней температурой воздуха 19,9 градуса был самым теплым,а август оказался самым богатым на осадки, которых выпало по Эстонии в среднем 81 мм.