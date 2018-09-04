Синоптики: лето было жарким, но не рекордным

Средняя температура воздуха нынешним летом составляла 17,8 градуса при норме 16 градусов, сообщило агентство окружающей среды, отметив, что таким же, например, было лето 1972. Однако нынешним летом отмечались любопытные показатели: 29 июля на аэрологической станции Таллиннг-Харку была отмечена максимальная температура воздуха этого лета — 34,2 градуса, а самая низкая температура этого лета была 7 июля в Вяйкен-Маарья: -0,1 градуса.

Суше всего лето было в Кунда, где выпало только 85 мм осадков при норме 220 мм. Самым дождливым лето было в Выру: 222 мм, хотя норма выше - 249 мм.

Самым солнечным было лето в Роомассааре, где солнце светило в общей сложности 1028,8 часа. Самый сильный ветер в 27,4 м/сек также был отмечен в Роомассааре 19 июня. А в Тарту солнца было меньше всего только 756,8 часа.