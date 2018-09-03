Прогноз до пятницы: первая неделя сентября удивит жителей Эстонии

В ночь на среду преимущественно облачно, по многим регионам дожди, возможны грозы. К утру осадки станут реже, по многим регионам туманы. Ветер восточных направлений, 2-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 18-22, на востоке страны до 24 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, вероятность осадков выше на западе страны. Ветер восточных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, вероятность осадков выше на западе страны. Ветер восточных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 19-23, на востоке страны до 25 градусов тепла.