В Арктике нашли «климатическую бомбу»

По словам океанографов, потепление глубинных вод наблюдается в канадском морском бассейне. В период с 1987-го по 2017 год количество тепла в самых теплых слоях океана удвоилось. Это явление связано с аномальным нагревом поверхностных вод в северной части Чукотского моря, которое питает арктические воды к северу от Канады. Изменение климата способствует исчезновению льдов между Чукоткой и Аляской, воды подвергаются прямому воздействию солнечного излучения и перемещаются на север с помощью ветрового потока, называемого круговоротом Бофорта.