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В ближайшие дни на жителей Эстонии обрушатся дожди

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Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди.

В ночь на субботу облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер юго-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность. По регионам небольшие дожди. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями без существенных осадков. По многим регионам туманы. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

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