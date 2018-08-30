В ближайшие дни на жителей Эстонии обрушатся дожди

В ночь на субботу облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер юго-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность. По регионам небольшие дожди. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.