На смену дождливым ложбинам низкого давления в Прибалтике обоснуется гребень высокого давления, что сделает нашу погоду более сухой. Кратковременные дожди в ближайшие дни пройдут лишь в отдельных местах. Продолжительными, тихими и малооблачными ночами температура воздуха будет опускаться ниже десяти градусной отметки. Днем опять тепло: в понедельник 18..20 градусов, в последующие дни еще на пару градусов выше.