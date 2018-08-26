Последний шанс погреться: в Эстонии на смену дождям вновь придет летнее тепло
26 августа 2018, 14:14
На смену дождливым ложбинам низкого давления в Прибалтике обоснуется гребень высокого давления, что сделает нашу погоду более сухой. Кратковременные дожди в ближайшие дни пройдут лишь в отдельных местах. Продолжительными, тихими и малооблачными ночами температура воздуха будет опускаться ниже десяти градусной отметки. Днем опять тепло: в понедельник 18..20 градусов, в последующие дни еще на пару градусов выше.
Днем, 27 августа, переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-8 м/с, вечером на островах перейдет к южному. Температура воздуха 17...20°C.