Фото: в саду жителя Эстонии выросли подсолнухи-мутанты

У проживающего на улице Карикакра в Пярну Арно Ааса возле компостной кучи выросли необычные подсолнухи — по высоте они ничуть не уступают соседским яблоням, пишет Pärnu Postimees.
По словам Ааса, высота подсолнухов достигает четырех метров. Он говорит, что в течение лета особо не обращал внимание на них, поскольку в жаркое и сухое лето все время и забота были направлены на другие растения.
«Они росли сами по себе, для полива у меня не было времени», - рассказывает он.
Ааса добавил, что и раньше выращивал подсолнухи, но такой высоты они никогда не достигали.
Но рекорд в Эстонии эти подсолнухи не побили. Шесть лет назад житель Вильянди Эдуард Леэмет установил невероятный рекорд: его подсолнухи достигали пяти метров и 50 сантиметров в высоту.
Рекорд Гиннесса удерживает подсолнух в 8,75 метра.