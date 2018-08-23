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Пятница окажется коварной: утренняя жара сменится ливнями и грозами

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Ливень в Эстонии. Фото иллюстративное

ФОТО: Toomas Huik

По-летнему сухой теплый воздух, поступивший к нам по периферии расположенного над Россией антициклона, обусловит максимальные температуры в пятницу выше 25°С.

Однако тепло будет недолгим, так как приближающаяся со Скандинавии область низкого давления принесет уже во второй половине дня интенсивные осадки, сопровождающиеся с большой вероятностью грозами.

В пятницу, 23 августа, в Эстонии уплотнится облачность. После обеда ливневые дожди начнутся с островов и вечером распространятся на материк, ожидаются грозы. Ветер южный и юго-восточный 4-10, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха составит 22-27°C.

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