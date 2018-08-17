В субботу южные потоки еще прибавят летнего тепла, и только единичные дожди принесут немного свежести. В воскресенье через Эстонию пройдет ложбина, которая принесет более прохладную воздушную массу с ливневыми дождями, ветер развернется к юго-западу и усилится.