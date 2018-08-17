Не упустите шанс: погода подарит жителям Эстонии еще один теплый день
17 августа 2018, 14:01
В субботу южные потоки еще прибавят летнего тепла, и только единичные дожди принесут немного свежести. В воскресенье через Эстонию пройдет ложбина, которая принесет более прохладную воздушную массу с ливневыми дождями, ветер развернется к юго-западу и усилится.
Днем, 18 августа, небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, есть вероятность грозы. Ветер южной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 22.. 27°C.