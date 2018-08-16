Балтийское море теплее, чем когда-либо: как это повлияет на приближающуюся осень?

В интервью газете Diena Брицис пояснил: «Фактически, уже сейчас видно, что этот процесс начался, так как Балтийское море прогрелось так сильно, как никогда ранее в истории наблюдений. Таким образом, собирается много энергии, конечно, осенью в течение долгого периода будет происходить испарение».

Брицис рассказал, что уже сейчас можно наблюдать - как только в латвийский регион приходит более прохладный воздух, зоны осадков над Рижским заливом увеличиваются, так как вода очень теплая и облака могут принять больше пара, что означает и более обильные осадки на суше.

Русский TVNET уже сообщал, что в Латвии побито несколько рекордов жары.

На этой неделе длительность метеорологического лета в Латвии достигнет ста дней, и возможно, что уже на следующей неделе лето станет самым длинным в истории наблюдений.

В этом году начало метеорологического лета было самым ранним в истории наблюдений, в свою очередь дольше всего - до 10-12 сентября - летнее тепло в стране продолжалось в 1967, 2002 и 2009 годах.

Лето 2002 года по-прежнему является самым длинным в истории, оно продолжалось 107 дней - с 27 мая по 10 сентября.

Обычно метеорологическое лето короче календарного, средняя его длительность составляет от 60 дней в Видземе до 80 дней в Земгале и на юго-востоке Латвии.