Жара возвращается! Завтра в Эстонии обещают до 26 градусов
10 июня 2018 г., 13:35
Область низкого давления, установившаяся над Скандинавией и Финляндией, распространится и над Эстонией и принесет с собой летнее тепло.
В понедельник переменная облачность. После полудня появятся кучевые облака, местами пройдут кратковременные дожди, не исключена и гроза.
Ветер преимущественно южных направлений от двух до восьми м/с. Температура воздуха от 20 до 26 градусов.
Служба погоды напоминает, что в лесах по-прежнему сохраняется очень большая пожароопасность.