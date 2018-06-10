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Жара возвращается! Завтра в Эстонии обещают до 26 градусов

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Жара.

ФОТО: Stephen Mcsweeny/PhanterMedia/Scanpix

Область низкого давления, установившаяся над Скандинавией и Финляндией, распространится и над Эстонией и принесет с собой летнее тепло.

В понедельник переменная облачность. После полудня появятся кучевые облака, местами пройдут кратковременные дожди, не исключена и гроза.

Ветер преимущественно южных направлений от двух до восьми м/с. Температура воздуха от 20 до 26 градусов.

Служба погоды напоминает, что в лесах по-прежнему сохраняется очень большая пожароопасность.

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