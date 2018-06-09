На завтра синоптики обещают до 24 градусов

В воскресенье днем в Эстонии сохранится небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 18..24°С. В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность!

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер переменных направлений 1-6 м/с. Высота волны 0,2-0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 19..21°C.