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На завтра синоптики обещают до 24 градусов

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Тепло. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В ночь на воскресенье в Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.

В воскресенье днем в Эстонии сохранится небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 18..24°С. В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность!

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер переменных направлений 1-6 м/с. Высота волны 0,2-0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 19..21°C.

В воскресенье днем в Причудье ветер переменных направлений 1-6 м/с. Высота волны 0,2-0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 7..9°C.

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