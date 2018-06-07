На завтра синоптики обещают дожди и грозы
7 июня 2018 г., 15:46
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северных направлений, 4-10, около полуночи на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.
В первой половине дня на севере страны ожидается переменная облачность, без осадков, на юге страны облачно с проясениями, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северных направлений, 4-9 м/сек. После полудня облачность рассеется, вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно северо-западный и западный, 3-9 м/сек, на северном побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.