Семь советов Туровского: что делать, если вы повстречались в лесу с медведем

1. Если медведь находится достаточно далеко, в 20-30 метрах от вас, будет хорошо, если вы спокойно поговорите с ним. Туровский советует сказать что-нибудь ритмичное.

2. Ни в коем случае нельзя шептать! "Это энергобогатый звук, и он может спровоцировать нападение", — объясняет зоолог.

3. Также ни в коем случае нельзя бежать: у молодых животных, во всяком случае — у хищников, сверхсильный рефлекс преследования, это происходит инстинктивно. "Например, если убегать от молодых волков, им не останется ничего другого, как бежать за вами. Оставайтесь на месте, и когда волки подойдут к вам, они не будут знать, что делать", — добавляет Туровский.

4. При встрече с медведем ни в коем случае нельзя смотреть животному в глаза — это вызов.

5. Не поворачиваясь спиной, что-то ритмично рассказывая или читая стихотворение, начинайте постепенно удаляться от животного.

6. Если медведь стоит на задних лапах, то, по словам Туровского, не стоит бояться, потому что животное просто хочет посмотреть на вас и показать себя.