пн, 04.06.2018
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на пляжах
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Семь советов Туровского: что делать, если вы повстречались в лесу с медведем

Семь советов Туровского: что делать, если вы повстречались в лесу с медведем

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

"Как только он увидел меня, сразу бросился ко мне", — рассказал фотограф, столкнувшийся на выходных с медведем в лесу на территории Тартумаа. И что же делать, если вы встречаете самого крупного эстонского хищника — бурого медведя? Известный зоолог Алексей Туровский дал в видеоинтервью семь советов, как себя вести — что стоит и чего не стоит делать — при встрече с медведем, передает Elu24.

1. Если медведь находится достаточно далеко, в 20-30 метрах от вас, будет хорошо, если вы спокойно поговорите с ним. Туровский советует сказать что-нибудь ритмичное. 

2. Ни в коем случае нельзя шептать! "Это энергобогатый звук, и он может спровоцировать нападение", — объясняет зоолог.

3. Также ни в коем случае нельзя бежать: у молодых животных, во всяком случае — у хищников, сверхсильный рефлекс преследования, это происходит инстинктивно. "Например, если убегать от молодых волков, им не останется ничего другого, как бежать за вами. Оставайтесь на месте, и когда волки подойдут к вам, они не будут знать, что делать", — добавляет Туровский.

4. При встрече с медведем ни в коем случае нельзя смотреть животному в глаза — это вызов.

5. Не поворачиваясь спиной, что-то ритмично рассказывая или читая стихотворение, начинайте постепенно удаляться от животного.

6. Если медведь стоит на задних лапах, то, по словам Туровского, не стоит бояться, потому что животное просто хочет посмотреть на вас и показать себя.

7. Если же медведь стоит на четырех лапах и смотрит прямо вам в лицо, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, Туровский советует лечь, положить руки на затылок, вести себя как можно тише и молиться, если умеете.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ