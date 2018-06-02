Подробный прогноз на июнь: погода будет резко меняться, в самые холодные дни температура опустится до 10 градусов

Хотя в самые прохладные дни температура воздуха будет в районе 10 градусов, по данным Службы погоды, июнь будет теплее и с меньшим количеством осадков, чем в среднем, пишет Postimees.
До 3 июня погода будет теплой и возможны небольшие осадки. 4 июня активный циклон от Шпицбергена прибудет в Белое море и распространится до Балтийского моря. С 5 июня к нам прибудет арктическая воздушная масса с сильным северным ветром. Ночью температура поверхности земли может опускаться до минуса. В самые холодные дни температура будет слегка выше 10 градусов и местами ожидаются кратковременные дожди.
Вновь потеплеет в районе 10 июня, область высокого давления с сухой погодой дойдет до Балтийского моря. В середине месяца над Балтийским морем может сформироваться слабый циклон, в то же время в России сохранится область высокого давления. На границе двух зон благоприятные условия для теплой и влажной воздушной массы, и для возникновения грозовых облаков.
Последняя треть месяца будет теплой, но время от времени ожидаются кратковременные дожди.
Весь месяц средняя температура воздуха будет в пределах нормы ( от + 13,1 до +15,5) и выше. Осадков ожидается меньше нормы (норма от 47 до 87 мм).