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Последние теплые дни? На Эстонию надвигается резкое похолодание

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Возможны кратковременные дожди

ФОТО: Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, в конце этой недели погода будет еще по-летнему теплой, но в начале следующей недели похолодает.

В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 4-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла. Днем ясная погода без осадков. Ветер западных направлений, 4-9, на побережье порывами до 12, на северном побережье юго-западный и западный порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 22-27, на побережье при ветре с моря до 18 градусов тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. В полдень начиная с северо-запада страны осадки прекратятся. Ветер северо-западный, 6-12, на побережье порывами до 15, вечером на островах порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 16-21, на юге страны до 24 градусов тепла.

В ночь на вторник переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 6-12, порывами до 15, на побережье порывами до 20 м/сек. Температура воздуха 6-12 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 6-12, порывами до 15, на побережье порывами до 20 м/сек, к вечеру уляжется. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.

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