ср, 30.05.2018
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Синоптики: завтра в Эстонии похолодает

Синоптики: завтра в Эстонии похолодает

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Весна в Эстонии. Пляж Пирита.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Антициклон медленно смещается с Ботнического залива в юго-западном направлении, и Эстония окажется под его влиянием. В связи с этим с севера в наш регион поступит холод и по сравнению с предыдущими днями максимальная температура воздуха не превысит 20°С.

Дискомфорта также добавит порывистый ветер, но уже во второй половине дня он ослабеет. Ночью с четверга на пятницу местами возможны заморозки.

В четверг, 31 мая, в Эстонии ожидается ясная или малооблачная сухая погода. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный 4-9, порывы 12 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет и будет переменных направлений. Температура воздуха составляет от 14 до 20°С.

В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ