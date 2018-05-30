Синоптики: завтра в Эстонии похолодает
30 мая 2018 г., 14:59
Антициклон медленно смещается с Ботнического залива в юго-западном направлении, и Эстония окажется под его влиянием. В связи с этим с севера в наш регион поступит холод и по сравнению с предыдущими днями максимальная температура воздуха не превысит 20°С.
Дискомфорта также добавит порывистый ветер, но уже во второй половине дня он ослабеет. Ночью с четверга на пятницу местами возможны заморозки.
В четверг, 31 мая, в Эстонии ожидается ясная или малооблачная сухая погода. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный 4-9, порывы 12 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет и будет переменных направлений. Температура воздуха составляет от 14 до 20°С.
В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность!