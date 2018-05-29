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Узнайте, какие сюрпризы преподнесет погода в ближайшие дни

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Тепло. Иллюстративное фото.

ФОТО: Volodymyr Melnyk/PhanterMedia/Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшее время продолжится погода без осадков и если в четверг ожидается сравнительное похолодание, к выходным вновь потеплеет.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 8-14 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-11, на северном побережье порывами до 15, во второй половине дня ветер восточных направлений, 4-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.

В ночь на пятницу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 4-8 градусов тепла, на побережье местами 13, на почве местами 0-1 градус мороза. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье местами 15 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 21-26, на побережье местами 17 градусов тепла.

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