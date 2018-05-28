Галерея: в штате Мэриленд из-за сильных дождей затопило город, на улицах царит хаос
28 мая 2018 г., 8:02
В воскресенье в США в штате Мэриленд городе Элликотт паводок затопил улицы, сообщили очевидцы и представители власти.
По первоначальным данным, никто не пострадал.
Несмотря на отсутствие жертв, губернатор Мэрилэнда Ларри Хоган оценил обстановку как очень серьезную и сам поехал на место, чтобы объявить об экстренной ситуации.
Паводок заполнил первые этажи жилых домов. В социальных сетях распространилось много фотографий и видео о произошедшем. Сильные дожди идут во всем регионе Мэриленд.