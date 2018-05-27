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Завтра погода продолжит радовать жителей Эстонии

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ФОТО: Urmas Luik

Антициклон, набравший силу над Скандинавией, будет перемещаться завтра, 28 мая, через Финляндию на юго-восток. Погода в Эстонии останется солнечной и сухой, со слабым восточным ветром. 

Воздушная масса над нами немного прохладней, поэтому максимальные температуры воздуха ожидаются в пределе 20..25 градусов. Днем, 28 мая, солнечно и сухо. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16..18°С.

Служба погоды предупреждает, что продолжительный период сухой погоды стал причиной очень высокой пожароопасности лесов.

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