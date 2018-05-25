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Блаженство! Выходные в Эстонии будет солнечными и теплыми

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Лето.

ФОТО: Karli Saul / SCANPIX BALTICS

Царствованию антициклонов в Балтийском регионе пока ничего не угрожает. Погода останется солнечной, теплой и спокойной.

Относительная прохлада поступит с северным ветром в воскресенье, особенно это будет заметно вблизи северного побережья, а на юге Эстонии сохранится жара. Такая сухая погода способствует быстрому возрастанию пожароопасности лесов.

В субботу, 26 мая, в Эстонии ожидается солнечная, сухая погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 21-26, на побережье местами 17°C.

Высокая пожароопасность лесов!

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