Раскрыто будущее Солнечной системы после смерти человечества

Специалист полагает, что в будущей Вселенной будет меньше газа и пыли, но больше — старых звезд (располагающихся ниже главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга — Рассела). В мире будет гораздо меньше заметно областей активного звездообразования, а в пределах Галактики (на тот момент — объединенной системы Млечного Пути и Туманности Андромеды) звезды будут расположены в основном в пределах большого эллиптического гало, а не диска, пишет lenta.ru.

Сигель полагает, что, поскольку через «десятки миллиардов лет» следов реликтового излучения практически не останется, разумная жизнь того времени может сделать иные выводы о ходе эволюции Вселенной, в частности, Большом взрыве. «В далеком будущем цивилизации нужно будет смотреть в сотни или даже тысячи раз дальше, чтобы рассмотреть даже самые близкие объекты за пределами нашей галактики», — пишет астрофизик.

В ближайшие четыре миллиарда лет Млечный Путь должен поглотить свои галактики-спутники Большое и Малое Магеллановы Облака. Через пять миллиардов лет, когда все небольшие объекты будут поглощены, должно начаться слияние Млечного Пути и Туманности Андромеды.

Менее чем через восемь миллиардов лет Солнце покинет главную последовательность, увеличившись в размерах до 300 раз. К этому времени Земля будет поглощена светилом или превратится в сухую каменистую планету без атмосферы. Фаза красного гиганта завершится сбросом внешних слоев Солнца и образованием планетарной туманности, в центре которой будет располагаться белый карлик размером с современную Землю. Такие объекты фактически являются конечной стадией эволюции звезд солнечных масс, слишком легких, чтобы превратиться в черные дыры. В стабильном состоянии белый карлик способен находиться десятки миллиардов лет.