Погоду в Эстонии определяет зона повышенного давления, центр которой сегодня сместится на Финский залив. Поэтому у нас будет солнечная и сухая погода. Ветер слабый и неустойчивый по направлению, хотя на северном побережье в первой половине дня ветер будет еще западной четверти, и от того будет ощутимо прохладным, но во второй половине дня стихнет и на побережье. Прохладная воздушная масса поменялась на более теплую и температура воздуха повысится в большинстве районов до 20..25 градусов, только на открытом ветрам побережье местами будет не выше 15..16 градусов тепла.