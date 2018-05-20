Эстонские синоптики: лето в этом году будет теплее обычного

Синоптики не могут быть уверены в прогнозе, который делается на срок, превышающий четыре-пять дней, но все же могут спрогнозировать погоду и на более долгое время.

Синоптик отдела прогноза погоды метеослужбы Агентства окружающей среды Хельве Мейтерн говорит, что погода очень переменчива и точные долгосрочные прогнозы очень сложно или даже невозможно сделать.

Она отметила, что с 1979 года площадь арктических льдов постоянно уменьшается, в среднем на 1,5 процентов в течение десяти лет. Последние исследования показывают, что влияющие на погоду в восточной части Балтийского моря процессы во все времена были сильно связаны с количеством льда в Арктике.

«Уменьшение льда приводит к более неустойчивой атмосфере, что означает, что прогнозировать погоду становится значительно сложнее. Мы наблюдали это в последние годы. Если десятки лет назад можно было предсказать погоду на длительный срок, или делать прогноз на месяц по аналогии, больше этого делать нельзя», - говорит Мейтерн.

Сейчас для долгосрочного прогноза используются показатели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Несмотря на помехи, эстонские синоптики делают прогнозы на месяц и на год вперед. Насколько они сбываются, показывает время.

«В этом году долгосрочный прогноз на лето составляла синоптик с большим опытом Мерике Мерилайн, по данным которой впереди отличающее от средних показателей лето», - рассказывает Мейтерн. Согласно прогнозу, лето с большей вероятностью будет теплым. В то же время ожидаются мощные кратковременные дожди, то есть за несколько дней может выпасть месячная норма осадков.

Как отметила Мейтерн, прогноз на четыре-пять дней в настоящее время довольно точен, но точность более длительного прогноза снижается уже ниже 75 процентов.

«Чем более долгосрочный прогноз составляется, тем более бессмысленным он становится. Но, конечно, следует обращать внимание, кто источник прогноза, поскольку погодные модели предлагают совершенное разную информацию», - говорит она. По ее словам, точность прогнозов, в Эстонии, в последнее время уменьшилась, но уже предприняты шаги для устранения этих недочетов.

На вопрос, ожидали ли синоптики такого теплого конца апреля и мая в этом году, Мейтерн ответила, что о приближающейся зоне высокого давления они знали. «Но то, что температура воздуха поднимется в некоторые дни выше 25 градусов, мы не могли и осмелиться спрогнозировать», - добавляет она.