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Фото и видео читательницы: мощный ливень привел к настоящему наводнению

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Днем в пятницу в Пыльвамаа, в волости Ряпина, возле поселка Вериора за короткий промежуток времени выпало большое количество осадков. В результате этого ручей стал рекой, а вода затопила и проезжую часть, передает Lõuna-Eesti Postimees.

«Дождь шел около часа. Были также и град, и гроза. В километре от этого места мой отец засевал поле и сказал, что там моросит», - рассказывает Сальф, отмечая, что сильный дождь распространялся всего на пару километров.

На видео запечатлено, что в одном месте возник настоящий временный водопад.

Потоп вблизи Вериора.

ФОТО: Diana Salf

Потоп вблизи Вериора.

ФОТО: Diana Salf

Потоп вблизи Вериора.

ФОТО: Diana Salf

Пруд на следующий день. 

ФОТО: Diana Salf

Напомним, что ливень, гроза и град обрушились на некоторые регионы Южной и Центральной Эстонии в пятницу, 18 мая. Север страны не пострадал от осадков, поскольку стихия сменила свое направление и направилась на Россию. 

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