Фото и видео читательницы: мощный ливень привел к настоящему наводнению
20 мая 2018 г., 9:55
Днем в пятницу в Пыльвамаа, в волости Ряпина, возле поселка Вериора за короткий промежуток времени выпало большое количество осадков. В результате этого ручей стал рекой, а вода затопила и проезжую часть, передает Lõuna-Eesti Postimees.
«Дождь шел около часа. Были также и град, и гроза. В километре от этого места мой отец засевал поле и сказал, что там моросит», - рассказывает Сальф, отмечая, что сильный дождь распространялся всего на пару километров.
На видео запечатлено, что в одном месте возник настоящий временный водопад.
Напомним, что ливень, гроза и град обрушились на некоторые регионы Южной и Центральной Эстонии в пятницу, 18 мая. Север страны не пострадал от осадков, поскольку стихия сменила свое направление и направилась на Россию.