Этот волнующий, но опасный момент: эстонский фотограф повстречалась в лесу с медведем

Встреча произошла на прошлой неделе, когда Теэде находилась на своем хуторе в Ляэне-Вирумаа. Однажды утром она взяла камеру и отправилась на прогулку в надежде встретить косулю или какую-нибудь интересную птицу. Само собой Теэде и мечтать не могла, что в этот раз перед объективом ее камеры предстанет медведь, передает Lemmik.

Она забрела на заброшенный хутор и краем глаза заметила какое-то движение, повернула голову и не поверила своим глазам — в ее сторону двигалось большое животное. Сначала Теэде подумала, что это большая собака или кабан, а потом поняла, что медведь.

Фотограф обрадовалась, понимая при этом, что встреча с медведем может быть очень опасной. "Бежать смысла не было, поскольку за мной трещали колючки и по бугристому ландшафту все равно быстро не побежишь. Медведь, разумеется, быстрее меня", — объяснила Теэде свой ход мыслей. "Также слышала, что медведь опасен только ранней весной, когда он очень голодный, или если попасть между ним и его детенышами", — добавила она.

Теэде не осмелилась пошевелиться и оглянуться, видны ли детеныши. Медведь ее еще не заметил и возился у ольхи — рылся мордой в сухих листьях и, видимо, чувствовал себя прекрасно. Поскольку у Теэде все равно не было особого выбора, она стала его фотографировать.

"Сделала десяток фотографий — он, конечно, очень милый — и тут медведь стал двигаться в мою сторону! Расстояние между нами сократилось. Я совершенно спонтанно подняла руки вверх и закричала. Медведь с испугом посмотрел в мою сторону", — в тот момент фотограф поняла, что до этого он ее не видел.