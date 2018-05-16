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Жара отступает: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра

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ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Погоду в Эстонии завтра определяет северо-восточная часть зоны пониженного давления, которая расположилась над Польшей. Значительная часть дня будет солнечная и дожди пройдут лишь местами, однако вечером с юга приблизится более плотная зона дождевых облаков. Воздух станет немного прохладнее, но это будет ощущаться в основном на открытом морским ветрам побережье. В материковой части страны температура воздуха поднимется еще до 25 градусов.

Днем, 17 мая, небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточной четверти 2-8, вечером на побережье островов порывами до 12 м/с. Температура воздуха 20...25, на побережье местами 15°C.

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