Жара отступает: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра
16 мая 2018 г., 14:11
Погоду в Эстонии завтра определяет северо-восточная часть зоны пониженного давления, которая расположилась над Польшей. Значительная часть дня будет солнечная и дожди пройдут лишь местами, однако вечером с юга приблизится более плотная зона дождевых облаков. Воздух станет немного прохладнее, но это будет ощущаться в основном на открытом морским ветрам побережье. В материковой части страны температура воздуха поднимется еще до 25 градусов.
Днем, 17 мая, небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточной четверти 2-8, вечером на побережье островов порывами до 12 м/с. Температура воздуха 20...25, на побережье местами 15°C.