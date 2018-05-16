Жара отступает: читайте, какая погода будет в Эстонии завтра

Погоду в Эстонии завтра определяет северо-восточная часть зоны пониженного давления, которая расположилась над Польшей. Значительная часть дня будет солнечная и дожди пройдут лишь местами, однако вечером с юга приблизится более плотная зона дождевых облаков. Воздух станет немного прохладнее, но это будет ощущаться в основном на открытом морским ветрам побережье. В материковой части страны температура воздуха поднимется еще до 25 градусов.