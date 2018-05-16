Синоптики рассказали, где в Эстонии самая теплая вода для купания
16 мая 2018 г., 12:03
По данным Службы погоды, самая теплая вода в море в Хаапсалу - 18,8 градуса. Во внутренних водоемах теплее всего в реке Тянассильма, вода в которой прогрелась до 19,6 градуса, и на Чудском озере, где температура воды составляет 17,5 градуса.
Самая низкая температура морской воды - в Пирита: там всего 6,8 градуса. А во внутренних водоемах холоднее всего в реке Лыве (11,3 градуса) и в озере Тамула (15,4 градуса).
С 1 июня более 80 спасателей G4S начнут обеспечивать безопасность на пляжах Таллинна, Тарту, Выру, Отепя, Эльва, Пыльва, Тюри, Хаапсалу, Нарвы и Пярну.
Официально пляжный сезон открыт с 1 июня по 31 августа.