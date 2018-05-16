Синоптики рассказали, где в Эстонии самая теплая вода для купания

По данным Службы погоды, самая теплая вода в море в Хаапсалу - 18,8 градуса. Во внутренних водоемах теплее всего в реке Тянассильма, вода в которой прогрелась до 19,6 градуса, и на Чудском озере, где температура воды составляет 17,5 градуса.