Галерея: кто поможет животному? Раненая косуля ждет помощи на улице больше суток

Людям не оставалось ничего другого, кроме как вызвать спасателей, которые тут же прибыли.

Центр тревоги связался с защитниками животных, они, в свою очередь, обратились в НКО "Эстонское общество лесных животных". Несмотря на то что спасатели высказали мнение, что косулю придется убить, представитель НКО предположил, что животное может поправиться. Таким образом, ее решили оставить на месте и уехали, не оказав помощи.

Сегодня утром, к большому изумлению местных жителей, косуля была обнаружена на том же самом месте. Они дали измученному животному попить. Сегодня после полудня косуля лежала там же.

Член правления Эстонского общества лесных животных Катрин Идла сказала, что сегодня о нуждающемся в помощи животном не пришло ни одного сообщения. По ее словам, вчера ночью доброволец пришел на место происшествия и сообщил, что животное двигается.

Пресс-секретарь Департамента окружающей среды Силле Адер сказала, что им об этом случае ничего неизвестно.

В Спасательном департаменте предположили, что, судя по всему, в системе оповещений произошел сбой, однако к вечеру информация в Департамент окружающей среды поступила.